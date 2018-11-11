СМИ: Австрийского контрразведчика подозревают в шпионаже в пользу России

Отмечается, что прокуратура страны ведёт расследование в отношении офицера уже на протяжении года.

Сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) подозревают в передаче России информации, представляющей государственную тайну. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

По данным издания, австрийская прокуратура ведёт расследование в отношении контрразведчика уже на протяжении года. Офицер подозревается в передаче секретных сведений российской разведке, за что, по законодательству страны, предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Это уже второй "российский шпион" в Австрии за неделю. Так, 9 ноября канцлер страны Себастьян Курц заявил, что 70-летнего отставного полковника армии подозревают в передаче военной разведке РФ секретных данных. Он потребовал от Москвы прозрачности при расследовании дела, а глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2–3 декабря визит в Россию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён действиями Вены.