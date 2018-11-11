"Докучливая страна". Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко

Член Совфеда РФ выразил мнение, что нынешняя Украина для главы США — докучливая страна.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Украины Пётр Порошенко при виде своего американского коллеги Дональда Трампа на параде в Париже буквально "пожирал" его глазами. В своём микроблоге в "Твиттере" член Совфеда РФ объяснил, почему глава Белого дома оставил безмолвную просьбу Порошенко пожать ему руку без внимания.

— Трамп не очень любит лицемерить и делать вид, — отметил Пушков, добавив, что нынешняя Украина для американского президента — зависимая, слабая и докучливая страна.

При этом сенатор выразил мнение, что украинские лидеры ради того, чтобы "заглянуть в глаза" Трампа, "караулят его у туалета".

— Лишнее рукопожатие, — подытожил Пушков.

Как ранее писал Лайф, Порошенко задели слова о безразличии к нему Трампа.