Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом

Ранее сообщалось, что президентов России и США посадили друг напротив друга на рабочем завтраке в Елисейском дворце.

Президенту России Владимиру Путину удалось пообщаться с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом российский лидер сказал, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

— Да, — ответил Путин, отвечая на соответствующий вопрос, когда выходил из Елисейского дворца.

Напомним, российский и американский президенты пожали руки во время встречи в Париже, а на рабочем завтраке их посадили друг напротив друга. Президент РФ заметил, что полноценные переговоры с главой Белого дома сейчас не планируются, однако допустил встречу с Трампом в рамках G20 или позднее. Как писал Лайф, ранее помощник Путина Юрий Ушаков рассказал о "настойчивых" просьбах Франции отменить встречу президентов России и США в Париже.