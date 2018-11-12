В Госдепе призвали саудовского принца наказать виновных в убийстве Хашогджи

Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману в воскресенье, 12 ноября, что США будут преследовать тех, кто участвовал в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает The Hill.

— Секретарь подчеркнул, что Соединённые Штаты будут привлекать к ответственности всех лиц, причастных к убийству Джамаля Хашогджи, и что Саудовская Аравия должна сделать то же самое, — цитирует издание официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Ранее Лайф рассказывал, что журналист-обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи исчез 2 октября после посещения Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее власти королевства признали его смерть, а также то, что его убийство было преднамеренным.

По мнению бывшего начальника британской разведки MИ-6, журналиста Хашогджи за политические взгляды мог приказать убить сам саудовский наследный принц, с которым Госдеп США намеревается сотрудничать.