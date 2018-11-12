Царь Леонид на пепелище. Лесной пожар уничтожил дом Джерарда Батлера

Актёр Джерард Батлер, вернувшись на свой участок, обнаружил лишь обугленные каркасы своего дома и своего автомобиля. Лесной пожар, бушующий в американском штате Калифорния, охватил более 36 тысяч гектаров и уничтожил почти семь тысяч сооружений.

— Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее время в Калифорнии. Вдохновлён, как всегда, мужеством, духом и жертвой пожарных. Спасибо пожарному департаменту Лос-Анджелеса, — подписал фотографию с пепелища актёр в своём Instagram-аккаунте.

Ранее населённые пункты в Калифорнии из-за пожаров покинули тысячи людей. Среди них актёр и музыкант Уилл Смит, певицы Шер, Леди Гага, а также звезда телешоу и соцсетей Ким Кардашьян с роднёй. Актёр Чарли Шин рассказал, что его родителей эвакуировали пожарные.

Американский президент Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров.