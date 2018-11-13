Новая версия спустя 27 лет? Юрист пояснил, почему возобновили дело Талькова

По мнению Яблокова, могли появиться данные, которые прольют свет на обстоятельства резонансного преступления.

Возобновление расследования убийства певца Игоря Талькова спустя почти три десятка лет может говорить о появлении у СК "серьёзных материалов". В таком случае срок давности — не помеха для следствия. Так Лайфу прокомментировал решение СК снова расследовать загадочное преступление Анатолий Яблоков — адвокат, бывший следователь Главной военной прокуратуры.

Он напомнил, что дело об убийстве рок-музыканта не было раскрыто. Поэтому его, скорее всего, не закрыли, а приостановили. По мнению Яблокова, возможно, появились новые данные, которые могут пролить свет на обстоятельства резонансного преступления.

— Следствие может быть возобновлено в пределах срока исковой давности, а срок исковой давности по убийству очень большой. Сейчас всё это значит, что какие-то серьёзные материалы у них появились, какая-то новая версия и обстоятельства стали известны. Возобновляют производство тогда, когда есть перспектива, сейчас эти новые обстоятельства проверят и дадут им правовую оценку. Перспектива раскрытия есть, просто так дела не возобновляются, тем более такие резонансные, как убийство Игоря Талькова, — заключил бывший следователь.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве в 1991 году Игоря Талькова. Сына певца это решение удивило. Тальков-младший предположил, что "помусолить хотят тему".

Советский рок-музыкант был застрелен 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" прямо возле своей гримёрки. Роковой выстрел мог произвести администратор группы Талькова "Спасательный круг" Валерий Шляфман. Задержать его тогда не удалось, поскольку он сбежал в Израиль, с тех пор он находится в розыске.