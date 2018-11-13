Адвокат объяснила, почему СК возобновил следствие по делу об убийстве Талькова

По словам Авериной, срок давности преступления прерывается, если обвиняемый скрывается за пределами страны и объявлен в розыск.

Адвокат вдовы певца Игоря Талькова Нина Аверина рассказала Лайфу, почему Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об убийстве рок-музыканта спустя 27 лет. Она подтвердила версию своих коллег, что в резонансном деле наметилась перспектива раскрытия.

— Я ознакомилась с материалами дела и увидела перспективу. Другие [адвокаты] просто не знали, как поступить. Мы ждём окончательный обвинительный приговор, есть все доказательства для этого, — отметила Аверина.

По её словам, им с Татьяной Тальковой предстоит совершить ещё некоторые процедуры, "чтобы состоялся обвинительный приговор". Адвокат подтвердила, что постановление о возобновлении дела уже вынесено и вдова советского рокера была признана потерпевшей и допрошена. Кроме того, они ознакомились с материалами уголовного дела.

Аверина объяснила, что по российским законам срок давности преступления прерывается, если обвиняемый скрывается за пределами страны и объявлен в розыск. По её словам, могло пройти не только 27 лет, но и 30, и 40. На вопрос Лайфа, имеет ли она в виду предполагаемого убийцу Талькова — его концертного директора Валерия Шляфмана, Аверина ответила утвердительно. Другие подробности раскрывать юрист не стала, сославшись на подписку о неразглашении.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года незадолго до выхода на сцену в коридоре возле своей гримёрки. Это произошло во время потасовки между ранее судимым охранником певицы Азизы — кикбоксером Игорем Малаховым — и Валерием Шляфманом. Следствие сначала подозревало в убийстве спортсмена, но позже появились факты в пользу вины Шляфмана. Задержать подозреваемого не удалось — он уехал в Израиль.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет возобновил расследование резонансного убийства. Вдова Талькова Татьяна призналась Лайфу, что вера в справедливость у неё до сих пор остаётся.