СМИ: Порошенко всё же встретился с частью архиереев УПЦ МП

Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу как минимум с тремя архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает "Би-би-си Украина".

Отмечается, что встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме в Киеве. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

Напомним, 13 ноября в актовом зале Киево-Печерской лавры в 14:00 должна была пройти встреча епископата Украинской православной церкви Московского патриархата с Петром Порошенко, которая была инициирована самим украинским лидером.

По данным Союза православных журналистов, Порошенко на встречу не приехал и уже после договорённости о дате епископы получили предписание приехать в то же время (14:00) в Украинский дом. Руководство УПЦ МП менять планы отказалось. Пресс-секретарь лидера Украины заявил, что многие архиереи УПЦ МП специально ищут поводы для того, чтобы их встреча с Порошенко не состоялась.