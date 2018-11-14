Курц рассказал об отношениях Австрии с Россией после шпионского скандала

Канцлер подчеркнул, что страна всегда будет "критиковать и предотвращать" подобные подозрения.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в рамках пресс-конференции, что Вена нацелена на диалог с Москвой.

— Мы являемся государством с хорошими контактами с РФ, <…> это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это чётко критиковать и предотвращать, — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что отставной полковник армии Австрии подозревается в шпионаже в пользу России. Курц заявил, что экс-военный вёл разведывательную деятельность в течение около тридцати лет. Полковник был задержан.

По словам президента Австрии Александра Ван дер Беллена, "дело о шпионаже" не омрачит отношений Вены с Москвой.

Стоит отметить, что сам бывший военный отрицает причастность к шпионажу. По его словам, он всегда был истинным австрийцем и патриотом.