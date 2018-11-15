В Комсомольске-на-Амуре отстранили педагога, избившего 9-летнего ученика

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В Комсомольске-на-Амуре отстранили педагога, избившего 9-летнего ученика

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Учительницу, избившую девятилетнего ребёнка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре, временно отстранили от работы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как заявил представитель администрации, педагог за 24 года работы хорошо себя зарекомендовала, сейчас будет проводиться проверка по данному инциденту.

Напомним, в Сеть попало видео, где учительница начальных классов выволокла школьника из кабинета и начала его избивать. После этого СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело.

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