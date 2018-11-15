Коновалов вступил в должность главы Хакасии

Валентин Коновалов официально вступил в должность главы Хакасии. Церемония инаугурации состоялась в здании Верховного совета республики в Абакане.
— Торжественно клянусь верно служить народу, строго соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию Республики Хакасия и законы Республики Хакасия, — сказал Коновалов во время присяги.
Он также пообещал добросовестно выполнять возложенные на него обязанности руководителя региона.
11 ноября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии, на которых он был единственным кандидатом. По данным ЦИК, за него отдали свои голоса 57,57% избирателей. Региональный избирком признал выборы состоявшимися.
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