"Дебилизм". Что говорят российские звёзды о включении в "Миротворец"

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"Дебилизм". Что говорят российские звёзды о включении в "Миротворец"

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев, © instagram.com, © Shutterstock

Знаменитости сошлись во мнении, что этот вопрос не слишком-то их заботит. Некоторые удивились, почему так поздно.

В немецком МИД осудили включение экс-канцлера Герхарда Шрёдера в базу "Миротворца", потребовав от Киева закрыть данный портал, пишет немецкая газета Die Zeit. Бывшего канцлера включили в базу сайта за "антиукраинскую пропаганду" и манипуляцию информацией. В частности, Шрёдер говорил, что российский Крым — это "реальность, которую надо принять". В базу "Миротворца" попали десятки российских знаменитостей, которые выступали в Крыму или просто напоминали, что Крым вообще-то — территория России. И вот как реагировали наши звёзды.

Григорий Лепс

Я не занимаюсь политикой, а занимаюсь исключительно творчеством и музыкой

Григорий Лепс в интервью ТАСС

Фото: instagram/gvleps

Михаил Боярский

Меня это не интересует

Михаил Боярский

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Леонид Агутин

Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны

Леонид Агутин в интервью РИА "Новости"

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Анна Семенович

Я вообще не в курсе

Анна Семенович — телеканалу "Звезда"

Фото: сосцети

Леонид Ярмольник

Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит

Леонид Ярмольник в интервью RT

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Эдгард Запашный

Я удивлён тому, что я и, наверное, мой брат только сейчас попали в этот сайт. Я с самого первого дня поддержал инициативу нашего президента о воссоединении Крыма с Россией. И с тех пор раз десять бывал в Крыму. Ялта — это город, где я родился.

Эдгард Запашный в интервью КП

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Сергей Шнуров

Мы не привыкли ломиться в закрытую дверь. Но если нас запрещают, то что поделать. Нас никогда особо и не разрешали

Сергей Шнуров в интервью КП

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Леонид Якубович

Включили — значит, нашли какую-то причину. Хотя я не очень понимаю, какую можно найти причину, чтобы сделать меня невъездным на Украину. В Крыму я не был очень давно! Видимо, есть какая-то другая причина

Леонид Якубович в интервью НСН

Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Нюша

Я выступаю там, где меня ждут поклонники моего творчества, независимо от чьих-либо политических интересов. Музыка должна быть вне политики

Нюша

Фото: соцсети

Анатолий Васильев

Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я действительно был на гастролях в Симферополе и в Севастополе. И я счастлив, что был там. Нас отлично принимали, и я поеду туда снова, если нужно. Крым наш, об этом разговоров быть не может никогда и ни с кем"

Анатолий Васильев в интервью RT

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Лариса Гузеева

Мне очень жаль. Я просто страдаю. Потому что мои будущие родственники, родители моей невестки, живут в Киеве

Лариса Гузеева

Фото: © РИА Новости/Тарас Литвиненко

Алиса Фрейндлих

Я вообще на Украине сто лет не была

Алиса Фрейндлих в интервью "Пятому каналу"

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Автор: Любимов Андрей

Автор:
АБ
Андрей Берендеев
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