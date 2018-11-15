"Дебилизм". Что говорят российские звёзды о включении в "Миротворец"

Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я действительно был на гастролях в Симферополе и в Севастополе. И я счастлив, что был там. Нас отлично принимали, и я поеду туда снова, если нужно. Крым наш, об этом разговоров быть не может никогда и ни с кем"