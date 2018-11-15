"Дебилизм". Что говорят российские звёзды о включении в "Миротворец"

В немецком МИД осудили включение экс-канцлера Герхарда Шрёдера в базу "Миротворца", потребовав от Киева закрыть данный портал, пишет немецкая газета Die Zeit. Бывшего канцлера включили в базу сайта за "антиукраинскую пропаганду" и манипуляцию информацией. В частности, Шрёдер говорил, что российский Крым — это "реальность, которую надо принять". В базу "Миротворца" попали десятки российских знаменитостей, которые выступали в Крыму или просто напоминали, что Крым вообще-то — территория России. И вот как реагировали наши звёзды.
Григорий Лепс
Я не занимаюсь политикой, а занимаюсь исключительно творчеством и музыкой
Григорий Лепс в интервью ТАСС
Фото: instagram/gvleps
Михаил Боярский
Меня это не интересует
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Леонид Агутин
Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны
Леонид Агутин в интервью РИА "Новости"
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Анна Семенович
Я вообще не в курсе
Анна Семенович — телеканалу "Звезда"
Фото: сосцети
Леонид Ярмольник
Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит
Леонид Ярмольник в интервью RT
Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Эдгард Запашный
Я удивлён тому, что я и, наверное, мой брат только сейчас попали в этот сайт. Я с самого первого дня поддержал инициативу нашего президента о воссоединении Крыма с Россией. И с тех пор раз десять бывал в Крыму. Ялта — это город, где я родился.
Эдгард Запашный в интервью КП
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Сергей Шнуров
Мы не привыкли ломиться в закрытую дверь. Но если нас запрещают, то что поделать. Нас никогда особо и не разрешали
Сергей Шнуров в интервью КП
Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Леонид Якубович
Включили — значит, нашли какую-то причину. Хотя я не очень понимаю, какую можно найти причину, чтобы сделать меня невъездным на Украину. В Крыму я не был очень давно! Видимо, есть какая-то другая причина
Леонид Якубович в интервью НСН
Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев
Нюша
Я выступаю там, где меня ждут поклонники моего творчества, независимо от чьих-либо политических интересов. Музыка должна быть вне политики
Фото: соцсети
Анатолий Васильев
Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я действительно был на гастролях в Симферополе и в Севастополе. И я счастлив, что был там. Нас отлично принимали, и я поеду туда снова, если нужно. Крым наш, об этом разговоров быть не может никогда и ни с кем"
Анатолий Васильев в интервью RT
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Лариса Гузеева
Мне очень жаль. Я просто страдаю. Потому что мои будущие родственники, родители моей невестки, живут в Киеве
Фото: © РИА Новости/Тарас Литвиненко
Алиса Фрейндлих
Я вообще на Украине сто лет не была
Алиса Фрейндлих в интервью "Пятому каналу"
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Автор: Любимов Андрей
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