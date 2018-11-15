Порошенко требует немедленно обеспечить теплом Смелу, где устроили "холодомор"

Глава государства выразил недовольство работой местных чиновников, а срыв отопительного сезона он назвал "преступной бездеятельностью".

Украинский лидер Пётр Порошенко потребовал в течение нескольких часов обеспечить теплом город Смелу в Черкасской области. Об этом президент Незалежной заявил на совещании, созванном из-за критической ситуации в городе.

— Я принимаю решение: немедленно дайте тепло людям в Смеле под мою ответственность. В течение дня оформляйте необходимые бумаги, — сказал он.

Порошенко также выразил недовольство работой местных чиновников, а срыв отопительного сезона он назвал "преступной бездеятельностью". Кроме того, украинский лидер добавил, что в этой ситуации должны разобраться "Нафтогаз" и правоохранители.

В украинском городе Смела, который находится в самом сердце страны, проживает около 80 тысяч человек. Там оказалась полностью парализована жизнь из-за сорванного отопительного сезона. Отопления нет, даже несмотря на холодную погоду. Речь идёт не только о жилых домах, но и о социальных объектах: в городе не работают больницы, школы и детские сады, а с 12 ноября там действует чрезвычайное положение.

Правительство Незалежной ранее отказалось решать проблемы смельчан, заблокировав пропуск в здание кабмина мэру замерзающего городка Алексею Цыбко, после чего местные жители организовали акцию протеста под офисом ПАО "Черкассыгаз". В знак протеста они начали жечь шины у офиса газовиков.