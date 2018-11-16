Кадыров проведёт тренировку с отжавшимся 4105 раз мальчиком

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах провести совместную тренировку с пятилетним мальчиком, который отжался 4105 раз.

Напомним, Рахим Куриев совершил более четырёх тысяч отжиманий от пола, но этот впечатляющий результат не попал в Книгу рекордов России. Сообщалось, что рекорд не зафиксировали, поскольку Рахим отвлекался несколько раз, когда передвигал счётные палочки.

Такое спортивное усердие мальчика не осталось без внимания главы региона — Кадыров подарил ему автомобиль "Мерседес" белого цвета.

— Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа. А после неё Рахим продемонстрировал свои способности. Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку, — написал Кадыров в своём аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Также Лайф писал, что юный спортсмен решил побить собственный рекорд. По словам его отца, Рахим готов отжаться пять тысяч раз.