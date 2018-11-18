"Не жрать". Почему мы толстеем и как это остановить

С каждым годом масштабы ожирения в России только растут, о чём рассказывают специалисты. Причём девушки пытаются худеть и на фитнес многие ходят. Так в чём проблема и как её решить.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России ожирением страдают 14% мужчин и 26% женщин. При этом, по её словам, хотя показатели в нашей стране не самые плохие, наблюдается тенденция к их ухудшению. Лайф вместе с диетологами выяснил несколько причин того, почему толстеют россиянки. И дело не всегда в переедании.

Ожирение из-за уборки

Канадские учёные в сентябре этого года опубликовали в издании Canadian Medical Association Journal результаты исследования, согласно которым ожирение может возникнуть от дезинфицирующих средств. В частности, команда профессора Альбертского университета Аниты Козырски проверила, как чистящие средства влияют на микрофлору детского кишечника.

Эксперты исследовали более 750 детей, которым было три-четыре месяца. После этого они проверили вес участников в три-четыре года. В каждой семье также узнавали, какими моющими средствами пользуются родители, бабушки и дедушки. Как оказалось, в домах, где часто используют дезинфицирующие средства, индекс массы тела детей выше. Однако, какие именно средства приводят к такому результату, специалисты пока не разглашают.

Где вы спорт-то видели?

Врач-диетолог Ирина Лизун ранее рассказывала Лайфу, что "фитоняшки" и повальное увлечение спортом — эти явления свойственны скорее большим российским городам. А вот в маленьких такого хобби нет. Зато есть пристрастие к еде и "спортивному" поеданию вредностей.

Связано это, по её словам, с доступностью и обилием нездоровой еды . Причём зачастую она стоит дешевле полезной пищи. У нас становится нормой давать, например, на завтрак детям печенье.

— Рыба, мясо — дорогие, овощи дорогие, а углеводы дёшевы, — отметила она.

Отметим, что летом этого года Минздрав опубликовал карту ожирения , разбитую по регионам. Оказалось, что в Москве лишь полпроцента жителей имеют диагноз "ожирение". А вот рекордсменом стал Алтайский край (в 2017 году диагноз "ожирение" там имели 5,4% жителей региона). Далее — Магаданская и Курганская области.

Начитались про диеты

Похудеть хотя бы раз пыталась хотя бы одна из нас в возрасте от 18 до 50 лет. Причём хочется много и быстро. Сейчас инновационных методов похудеть множество. Не все связаны с непосредственно "не есть".

Так, недавно учёные из Австралии и Великобритании заявили, что похудеть якобы можно буквально силой мысли .

Или другое исследование: специалисты Университета Алабамы пришли к выводу, что в небольших количествах жирную пищу можно есть с трёх часов ночи .

— Когда подобные исследования публикуют в СМИ, часто не учитывают "подводные камни". Любая диета — это прежде всего самодисциплина. Если вы начинаете есть жирную пищу в три часа ночи, значит, ваш день начинается в это время. А не "я съем стейк в три часа ночи и лягу спать", — отмечает диетолог Елена Щербакова.

Овощные котлетки и пюре с сосисками

Популярным сейчас "здоровым полуфабрикатом" многие считают овощные котлеты. "Их же можно делать на пару", "овощи безвредны" — вот главные аргументы любителей такой якобы здоровой пищи.

— Это очень популярное заблуждение. Любые полуфабрикаты, какими бы они ни были, довольно вредны. Во-первых, это продукты, которые долго хранятся. Положите в холодильник цветную капусту: сколько она у вас пролежит? Неделю-две? Ну это в лучшем случае. А эти продукты хранятся месяцами. Глупо думать, что они приготовлены без использования веществ, увеличивающих срок годности и добавляющих калорий, — отметила диетолог Алина Вайнышева.

Кроме того, диетолог напомнила о таком популярном на нашем столе блюде, как пюре с сосисками. По её словам, само по себе пюре безвредно, однако мы добавляем в него сливочное масло и молоко или сливки. Это становится уже мощным ударом по организму. А в сочетании с сосисками или колбасой — и вовсе "нокаут". Эксперт напоминает, что, если уж вы решили перейти на "овощное", отдавайте предпочтение овощам, и лучше с рынка. Замороженные продукты выигрывают у них временем хранения и ценой, но явно не полезностью.

Насмотрелись в кино

Дело не в том, что мы много едим. А в том, что много переживаем, уверяют специалисты. Вспомните сцену из какого-нибудь "женского" фильма или сериала. Герой бросил возлюбленную, и вот она сидит на диване — ест пончики и заедает мороженым.

— То, что мы копируем киногероев, ни для кого не новость. Почему мы это делаем? Подсознательно надеемся на то, что у нас всё закончится так же хорошо, как у них. То есть в нашем мозгу установка "съем теплую плюшку, пройдёт время, он вернется, всё будет хорошо — ну как в кино". Но фильм — всё же вымысел. В реальной жизни это так не работает, — отметила психолог Наталья Козлова.

Причём это касается не только отношений. Наорал начальник? Заказала пиццу. Поругалась с подругой — где мой килограмм пельменей? И прочее, прочее, прочее.

Итогом такого поведения может стать булимия, которую эксперты давно записывают в болезни XXI века. Кроме того, все съеденные пончики осядут на ваших бёдрах, а вот проблемы это не решит.

Что главное

Сложно убедить себя в том, что диета — это та вещь, с которой придётся жить и не срываться. Впрочем, вас никто не заставляет отказывать себе во всём и перейти только на так называемое правильное питание.

— Дело не в срывах, а в их количестве. Если вы каждый день приходите домой в 21 час, съедаете котлетку с макаронами и сыром, а через час ложитесь спать — ожирение неизбежно. Даже если это ваш единственный приём пищи. Однако если подобное бывает раз в неделю, а потом вы сбрасываете в спортзале "наеденное" — это, конечно, неприятно, но не смертельно. Поэтому менять стоит именно образ мышления о диете, — говорит Елена Щербакова.

Диетолог отметила, что думать нужно не "я себя ограничиваю, но худее буду", а "я сегодня съем морковку, но выделю себе время в другой день и побалуюсь вкусненьким. Нет смысла потреблять калории просто так".