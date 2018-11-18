На Украине не исключили "большую войну" с Россией

Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что если Россия заблокирует для прохода украинских кораблей Азовское море, может начаться военный конфликт Киева и Москвы.

При этом эксперт в статье для портала "Апостроф" признал, что в "большой войне" у Украины нет шансов.

При этом, по словам Романенко, Киеву не нужно надеяться и на военную помощь со стороны Запада, который опасается развёртывания Третьей мировой войны.

— Активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет, — заявил эксперт.

Экс-замглавы генштаба ВСУ также усомнился в действенности антироссийских ограничительных мер в отношении Москвы.

— Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении Советского Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля ещё есть серьезные резервы, — добавил Романенко.

Ранее сенатор Франц Клинцевич не исключил закрытие Азовского моря для украинских судов. При этом в Верховной раде пообещали дать "жёсткий ответ" Москве.