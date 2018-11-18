СК возбудил уголовное дело по факту убийства росгвардейца в Махачкале

Ранее сообщалось, что офицер погиб, пытаясь разнять драку между выпившими молодыми людьми.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в ночном клубе Махачкалы был убит офицер Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл в ночном клубе Best города Махачкалы, где офицер Росгвардии попытался разнять драку между пьяными молодыми людьми и его смертельно ранили из пистолета.