"Какие наши годы!" Петросян отпраздновал развод со Степаненко

Расставание с бывшей женой юморист назвал очень значительным событием для своей жизни.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян отпраздновал развод с Еленой Степаненко после более тридцати лет брака в компании своего адвоката Сергея Жорина. Видео юрист опубликовал в "Инстаграме".

— Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Всё пришло к правильному завершению... Начнём новую историю. Какие наши годы! — отметил артист.

Петросян также выразил надежду, что у его бывшей жены в жизни всё наладится. Он поблагодарил своего адвоката за проделанную работу. После этого мужчины выпили по бокалу шампанского в честь решения Хамовнического суда Москвы об официальном расторжении брака Петросяна и Степаненко.