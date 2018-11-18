"Какие наши годы!" Петросян отпраздновал развод со Степаненко

Народный артист РСФСР Евгений Петросян отпраздновал развод с Еленой Степаненко после более тридцати лет брака в компании своего адвоката Сергея Жорина. Видео юрист опубликовал в "Инстаграме".
— Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Всё пришло к правильному завершению... Начнём новую историю. Какие наши годы! — отметил артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ну что? Начнём новую историю? Помните мой девиз? Жизнь слишком коротка - разводись!!! Кто не успел поздравить Евгения Вагановича в Кремле - приходите в Меридиан 24 ноября. Если ещё остались Билеты. Если закончились - можно выпросить у @petrosyanevgeny - он сейчас добрый
Петросян также выразил надежду, что у его бывшей жены в жизни всё наладится. Он поблагодарил своего адвоката за проделанную работу. После этого мужчины выпили по бокалу шампанского в честь решения Хамовнического суда Москвы об официальном расторжении брака Петросяна и Степаненко.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени