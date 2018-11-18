Васильева выступила в защиту учителей, заваливших тесты по математике

По оценке главы Минпросвещения, исследование является некорректным от начала и до конца.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева встала на защиту школьных учителей, которые не справились с тестом Рособрнадзора по математике и информатике. Она уточнила, что ведомство опубликовало результаты исследования, хотя оно ещё не закончилось.

— Исследование является некорректным от начала и до конца, — заявила глава Минпросвещения в программе "Толстой. Воскресенье".

По словам Васильевой, в 2012 году 67,5% учителей математики прошли переподготовку в рамках концепции преподавания по этому предмету. Кроме того, министр указала на неправильное представление родителей о работе учителей. Васильева также посоветовала им "не пугать и не пугаться" Единого госэкзамена — "венца" всему тому, что школьники делали 11 лет.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что около половины учителей не набрали достаточно баллов во время пробной сдачи тестов по математике и информатике.