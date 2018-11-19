Нурмагомедов предложил закрыть ночные клубы в Дагестане

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Нурмагомедов предложил закрыть ночные клубы в Дагестане

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Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал закрыть в Дагестане ночные клубы — после того как в одном из заведений Махачкалы был убит офицер Росгвардии.

— Полностью поддерживаю. Вопрос моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы? — написал боец в "Инстаграме", прикрепив видео дагестанского блогера, который также призвал к закрытию подобных увеселительных заведений.

Напомним, в ночном клубе Best города Махачкалы офицер Росгвардии погиб, пытаясь разнять дерущихся пьяных молодых людей. Следователи возбудили уголовное дело.

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