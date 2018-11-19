Синдзо Абэ приедет в Москву в конце января

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву в конце января 2019 года. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

— В ближайшие полгода как минимум три раза наши лидеры (Владимир Путин и Синдзо Абэ. — Прим. Лайфа) должны встретиться. В конце этого месяца в Буэнос-Айресе, в конце января будет встреча в Москве, и в рамках саммита G20 в Осаке, насколько я понимаю, планируется официальный визит (президента РФ в Японию. — Прим. Лайфа), — цитирует Шохина ТАСС.

Напомним, 14 ноября Абэ и Путин провели переговоры на саммите Россия — АСЕАН. После встречи премьер-министр Японии сообщал, что намерен посетить РФ в начале следующего года. Кроме того, он подчеркнул, что вместе с российским лидером они "полны решимости завершить переговоры по проблеме мирного договора".