Учёный объяснил, почему россиянам лучше отказаться от колбасы и сосисок

Профессор указал в качестве одного из минусов этих продуктов высокое содержание жира — от 10% до 50% в зависимости от сорта.

Руководитель направления "Оптимальное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин объяснил в беседе с Лайфом, почему обложение налогом колбасы, сосисок, бекона, ветчины и других продуктов переработки красного мяса в интересах россиян.

— Минус этих продуктов — высокое содержание жира. Если у нас в среднем потребляется 102–103 грамма жира, что весьма много, мы ратуем за то, чтобы снизить его потребление. Колбасы составляют порядка 12%, — рассказал Батурин.

По словам доктора медицинских наук, группа колбасных изделий весьма неоднородна: содержание в них жира в зависимости от сорта может колебаться от 10% до 50%. Профессор призвал обратить внимание и на то, что для россиян колбаса — это обычный пищевой продукт, хотя его не рекомендуется употреблять ежедневно.

— Колбаса это всё-таки не продукт каждодневного потребления, а ближе к деликатесам. Пожалуйста, сделайте тонкий срез колбасы и положите его на хлебушек и съешьте с удовольствием, чтобы, так сказать, почувствовать вкус колбасы, она не может быть основным блюдом, — заключил Батурин.

Ранее в Минздрав была направлена инициатива Экспертного совета при Правительстве РФ о введении акциза на продукты переработки красного мяса. Налогообложение колбас и сосисок предложено с целью оздоровления нации и увеличения продолжительности жизни россиян. По мнению экспертов, сбор может составить более 160 рублей на килограмм, из-за чего, вероятнее всего, стоимость колбасных продуктов вырастет почти на 30%. Минсельхоз также оценил, чем грозит введение акциза на продукты переработки красного мяса.