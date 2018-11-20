Белый дом вернул пропуск журналисту CNN, которого выгнали с брифинга Трампа

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Белый дом вернул пропуск журналисту CNN, которого выгнали с брифинга Трампа

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Фото: © Twitter/CNN‏

Белый дом восстановил пропуск журналиста CNN Джима Акосты, которого вывели с пресс-конференции Дональда Трампа. В связи с этим телекомпания не считает нужным продолжать судебное разбирательство с администрацией США, говорится в сообщении CNN.

В телекомпании отметили, что рассчитывают продолжить освещать работу Белого дома.

Напомним, Белый дом приостановил действие аккредитации Джима Акосты за то, что он "распускал руки" по отношению к стажёру во время брифинга Дональда Трампа. Впоследствии телекомпания подала на Белый дом в суд. К иску присоединились их коллеги из Fox News.

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