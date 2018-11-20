США отзывают военных с мексиканской границы

Военнослужащие США, развёрнутые на границе с Мексикой после сообщений о приближающемся караване мигрантов, начнут возвращаться домой уже на этой неделе, сообщает Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта Армии США Джефри Бьюкенена.

Из контингента в 5800 военнослужащих первыми домой начнут возвращаться инженерные и логистические подразделения. Последние военнослужащие покинут границу до Рождества.

— Нашей конечной датой сейчас является 15 декабря, и у меня нет никаких указаний от кого-либо, что мы выйдем за эти временные рамки, — сказал Бьюкенен изданию.

Бьюкенен подтвердил, что Пентагон отклонил просьбу Министерства внутренней безопасности США об использовании вооружённых сил для поддержки агентов пограничного патрулирования в случае насильственной конфронтации.

— Это задача правоохранительных органов, и министр обороны не имеет права одобрять это на родине, — заявил генерал.

Парламентарии критиковали решение Трампа развернуть войска на границе и называли его уловкой президента. По их мнению, глава государства таким образом хотел остановить уменьшение кресел, которые остаются за республиканцами в Конгрессе США на промежуточных выборах, состоявшихся в этом месяце.

Ранее Трамп заявлял, что военные на границе пробудут "столько, сколько это необходимо". Также он опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотографию с изображением замотанного в колючую проволоку участка границы с Мексикой рядом с Тихим океаном и заявил, что СМИ распространяют старые фото с этого же места, на которых мигранты перебираются через пограничный забор.