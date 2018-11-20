Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Группа из четырёх американских сенаторов выступила против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который претендует на пост главы Интерпола. Они призвали членов Генассамблеи голосовать против, а также попросили Белый дом использовать своё влияние в этом вопросе.
Заявление составили демократы Джин Шахин и Крис Кунс, а также республиканцы Роджер Уикер и Марко Рубио.
— Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, всё равно что запускает лису в курятник, — говорится в тексте документа.
О том, что россиянин Александр Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола и возглавляет российское бюро организации. Ранее против его кандидатуры высказались на Украине — Киев пригрозил выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.
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