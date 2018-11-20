В Киеве оценили убытки после запуска "Турецкого потока"

В Незалежной утверждают, что перекачка газа через украинскую ГТС уменьшится на 12–13 миллиардов кубометров в год.

Глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассказал украинскому "24-му телеканалу", что после запуска первой нитки "Турецкого потока" перекачка газа через украинскую ГТС уменьшится на 12–13 миллиардов кубометров в год. В финансовом эквиваленте страна потеряет около 500 тысяч долларов.

— Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это ещё больше уменьшит объёмы перекачки газа через Украину в Европу. И это ещё возможно. Есть предложение по привлечению иностранных партнёров — европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС... Без европейского партнёра Украины будет трудно договориться и заставить "Газпром" сохранить большие объёмы прокачки газа через нашу ГТС, — рассказал телеканалу эксперт.

По словам Униговского, вторая нитка "Турецкого потока" будет поставлять газ в Италию и потому нужно обратиться к итальянскому газовому оператору Snam и словацкому UStream и вместе добиться сохранения 23 миллиардов кубометров газа, которые будут проходить транзитом в украинских трубах.

Днём ранее президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в торжественной церемонии, по случают завершения строительства морского участка "Турецкого потока".

Строительство "Турецкого потока" должно завершиться до конца следующего года. Финансированием строительства занимается "Газпром".