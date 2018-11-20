Россиянин, осуждённый на пожизненное и вышедший по УДО, вновь напал на человека

Анвар Масалимов больше 20 лет провёл в колонии "Полярная сова", отбывая срок за убийство. В 2016-м его амнистировали, но теперь он вновь окажется на скамье подсудимых.

В Уфе полицейские задержали 63-летнего местного жителя, который в 2016 году стал первым пожизненно осуждённым в России, которого выпустили из тюрьмы по УДО. Анвар Масалимов, которого два года назад освободили из колонии "Полярная сова", снова напал на человека.

— Потерпевший вместе со своей женой распивал в квартире спиртные напитки. Вместе с ними в застолье принимал участие их 63-летний знакомый. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшему ножевое ранение в область живота, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Пострадавшего доставили в больницу, а подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбудили дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщалось ранее, Анвара Масалимова в начале 1990-х приговорили к расстрелу за жестокое убийство. В 1998 году ему заменили смертную казнь на пожизненный срок. В начале этого года СМИ узнали о первом случае, когда приговорённого к пожизненному сроку отпустили из колонии "Полярная сова" по УДО. Правда, оказалось, что это произошло ещё в 2016-м.

Ранее Лайф рассказывал, что за последнее время из колоний для пожизненно осуждённых на свободу вышло как минимум пять человек.