Литва пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

По мнению парламентариев страны, Александр Прокопчук является кандидатом государства, которое "постоянно злоупотребляет системой Интерпола".

Литва может выйти из Интерпола, если его возглавит генерал-майор МВД России Александр Прокопчук. Такую резолюцию принял сейм страны, передаёт издание Delfi.

— Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации, — говорится в сообщении.

Поддержали резолюцию 88 депутатов. Семеро воздержались, против никто не выступил. По мнению парламентариев Сейма Литвы, Прокопчук является кандидатом государства, которое "постоянно злоупотребляет системой Интерпола", а его избрание якобы нанесёт огромный удар по репутации и правовому нейтралитету организации.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Незалежная приостановит членство в Интерполе, если организацию возглавит российский кандидат Александр Прокопчук.

О том, что Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации.