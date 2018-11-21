В Воронеже скончалась пенсионерка, которой по ошибке ампутировали не ту ногу

История женщины получила резонанс после того, как в полицию обратился её сын с заявлением, что его матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую, показаний к ампутации которой, по его словам, не было.

89-летняя бывшая узница концлагеря, которая по ошибке врачей лишилась обеих ног, скончалась в ночь на 21 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Департамента здравоохранения Воронежской области.

— Женщина умерла сегодня ночью, — говорится в сообщении.

История пациентки воронежской больницы № 3 началась после того, как в правоохранительные органы обратился её сын. По словам заявителя, его матери вместо больной правой ноги ампутировали левую, здоровую. Показаний для её ампутации не было.

Региональный Департамент здравоохранения отмечает, что женщина попала в больницу с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой представляло угрозу из-за острого нарушения кровообращения.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На фоне резонанса дело передано в региональное управление Следственного комитета. Спустя пару дней врачи ампутировали женщине вторую ногу.

Сообщалось также, что главврач воронежской больницы № 3 обвинил сына одной из пациенток в вымогательстве 5 миллионов рублей.