В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

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В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

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В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.

На кадрах видно, как самолёты летят на минимальной дистанции друг от друга, а в конце ролика показано вращение истребителя в горизонтальной плоскости. Кроме того, на запись попали переговоры пилотов.

Ранее Лайф писал об успешной миссии Су-57 в Сирии. Кроме того, стало известно, что новейшие истребители будут оснащены гиперзвуковым оружием.

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