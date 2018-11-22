В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
На кадрах видно, как самолёты летят на минимальной дистанции друг от друга, а в конце ролика показано вращение истребителя в горизонтальной плоскости. Кроме того, на запись попали переговоры пилотов.
Ранее Лайф писал об успешной миссии Су-57 в Сирии. Кроме того, стало известно, что новейшие истребители будут оснащены гиперзвуковым оружием.
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