СМИ: многих жителей Калифорнии не сразу оповестили о начале пожара

Отмечается, что из-за неудачного выбора системы оповещения население узнало об опасности только от соседей или родственников.

Большинство жителей Калифорнии не были вовремя оповещены о начале пожара из-за боязни властей вызвать панику среди населения. Об этом сообщает издание The New York Times.

Эвакуированные жители города Парадайс, который находится в самом центре пожара "Кэмп", рассказали журналистам, что узнали о стихийном бедствии от соседей или из телефонных звонков родственников.

Отмечается, что оповещением населения занимался шериф округа Бьютт Кори Хонеа. Глава полицейского департамента решил воспользоваться системой "Красный код". Система предусматривает телефонный звонок тому человеку, который на неё подписался.

Журналисты также добавили, что для предупреждения об опасности Хонеа мог использовать другой метод — универсальную систему, которая присылает оповещение на все телефоны, чьи владельцы находятся в опасной зоне. Однако, по словам самого шерифа, этот вариант был отвергнут из-за боязни паники и транспортного коллапса на выезде из города.

Напомним, пожары в Калифорнии начались 8 ноября. Ранее сообщалось, что они признаны самыми разрушительными в истории штата. Президент США Дональд Трамп сравнил стихийное бедствие с "полным истреблением".