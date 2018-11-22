Суд освободил под залог австралийку, втыкавшую иглы в клубнику

Женщине, обвиняемой в массовой порче продуктов, запретили общаться с работниками клубничных ферм.

50-летняя жительница Австралии Ми Ут Тринх останется на свободе до следующего судебного заседания, на котором предстоит определить меру её ответственности за умышленную порчу клубники, сообщает ABC.

По данным телеканала, суд Брисбена отпустил её под залог. Опасаясь повторных попыток совершить аналогичное преступление, обвиняемой запретили общаться с работниками клубничных ферм, а также поставили условие — трижды в неделю являться в полицию.

В следующий раз дело рассмотрят 17 декабря. По словам прокурора Шерил Теш, пока у обвинения недостаточно улик против женщины.

— У нас есть две иглы, найденные в контейнере с клубникой, со следами ДНК Ми Ут Чинь и свидетельские показания о том, что она рассматривала порчу продукции с помощью игл как способ мести, — заявила прокурор.

Как ранее сообщал Лайф, в сентябре 2018 года жители Австралии начали обнаруживать в купленной ими клубнике швейные иглы. В Квинсленде молодого человека экстренно госпитализировали, после того как он проглотил ягоду, в которой был острый металлический предмет.

В ноябре полиция арестовала Ми Ут Тринх. Женщина призналась, что намеренно вставляла иглы в клубнику, добиваясь банкротства своего работодателя — главы компании-производителя ягод.