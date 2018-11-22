На рэпера Хаски завели уголовное дело

В отношении рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что дело возбуждено краснодарской полицией по факту порчи чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба.
Как писал ранее Лайф, артист был задержан в Краснодаре во время уличного выступления перед своими поклонниками за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах".
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