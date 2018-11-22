На рэпера Хаски завели уголовное дело

Читайте также

На рэпера Хаски завели уголовное дело

289

Фото: © VK/ Хаски

В отношении рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что дело возбуждено краснодарской полицией по факту порчи чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба.

Как писал ранее Лайф, артист был задержан в Краснодаре во время уличного выступления перед своими поклонниками за "организацию массового пребывания граждан в общественных местах".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×