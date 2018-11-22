Рэпер Хаски арестован на 12 суток

Отсчёт времени, которое исполнитель проведёт под административным арестом, начнётся с 22 ноября.

Решением Первомайского суда Краснодара рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов. — Прим. ред.) приговорён к 12 суткам административного ареста.

Исполнитель был задержан накануне в Краснодаре во время стихийного концерта на улице, когда выступал на крыше автомобиля. Впоследствии на него было заведено три протокола по административным правонарушениям. Один из них — о нарушении общественного порядка — суд переквалифицировал в мелкое хулиганство.

Рэпер был признан виновным по обвинению в мелком хулиганстве. По остальным двум протоколам заседание суда продолжается.

Ранее стало известно, что в отношении рэпера возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.