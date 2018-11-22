PR-компания разорвала контракт с представителем KFC из-за скандала в Киеве

Компания Mainstream сообщила о разрыве контракта с компанией YUM! Brands, которая является официальным представителем KFC на Украине, после открытия ресторана сети в здании Дома профсоюзов, сгоревшем во время Евромайдана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на её странице в "Фейсбуке".

— Мы помним и чтим трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в революции достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы приносим извинения всем украинцам за решения, принятые компанией KFC, — говорится в заявлении.

Напомним, в Киеве разгорелся скандал после открытия ресторана KFC в Доме профсоюзов, который сгорел во время событий Евромайдана зимой 2014 года. Киевлян возмутило появление точки общепита в этом здании, и некоторые активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана. Российский писатель Захар Прилепин в беседе с Лайфом предложил "не удивляться" открытию фастфуда в этом здании.