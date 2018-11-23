"Никто не войдёт". Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой

Глава Белого дома заявил, что ответит радикальными мерами на попытку каравана мигрантов вывести ситуацию из-под контроля.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о частичном закрытии мексиканской границы, пишет The Hill. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон на этом не остановится и перекроет въезд в страну полностью, если ситуация выйдет из-под контроля.

— Если мы обнаружим, что ситуация достигла уровня, когда мы теряем контроль, или люди начнут получать ранения, мы закроем въезд в страну на определённое время, пока не восстановим контроль, — заявил Трамп.

Он также отметил, что такое развитие событий негативно отразится на экономике Мексики. В частности, страна больше не сможет экспортировать свои автомобили в Соединённые Штаты.

— У нас либо будет граница, либо нет, — сказал президент США.

По его словам, частично границу с Мексикой США закрыли два дня назад.

— Мы просто закрыли её. Мы сказали: "Никто не войдёт", — сообщил Трамп.

Как ранее писал Лайф, армии США разрешили стрелять на поражение в караван мигрантов. Трамп заявил, что у властей страны нет другого выхода, поскольку военные "имеют дело с жестокими людьми".

Напомним, около семи тысяч мигрантов из Гондураса прибывают к границе США и Мексики в надежде получить убежище в США. Первые группы беженцев добрались до границы 15 ноября.