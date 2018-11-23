"Беспрецедентный случай". Лев Лещенко поддержал рэпера Хаски

Ситуацию с задержанием рэп-исполнителя народный артист страны сравнивает с советской цензурой.

Народный артист России Лев Лещенко вступился за Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски, и заявил, что ситуация неприемлема. Об этом певец заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

— Я считаю, что это беспрецедентный случай и так быть не должно! Я считаю, что это недостойно и неправильно, — сказал Лещенко.

Певец отметил, что необходимо проверять, насколько правовые структуры на законодательном уровне могут вмешиваться в творческую жизнь. Сама ситуация, по его словам, напоминает советскую цензуру.

Артист отметил, что если подобные задержания становятся тенденцией, то это ужасно.

Напомним, после отмены концерта в Краснодаре Хаски попытался выступить перед фанатами на улице, забравшись на чужую машину. За это его арестовали в Краснодаре на 12 суток за хулиганство, ещё трое суток ему добавили за отказ пройти медосвидетельствование. При этом в общей сложности рэперу грозило 45 суток ареста.