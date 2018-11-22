В Краснодаре суд добавил рэперу Хаски трое суток ареста

Рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов. — Прим. ред.) получил ещё трое суток ареста за то, что отказался от медицинского освидетельствования. Об этом в "Фейсбуке" сообщил адвокат Алексей Аванесян.

Напомним, рэпер был задержан в Краснодаре во время своего выступления на крыше машины. Исполнителя признали виновным в мелком хулиганстве и впоследствии приговорили к 12 суткам административного ареста.

Также Лайф писал, что рэперу Хаски грозит два года тюрьмы по делу о порче имущества. В отношении исполнителя заведено уголовное дело.