Лучший лыжник мира пожелал Устюгову выздоровления после тяжёлой травмы

Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо заявил, что считает российских лыжников главными соперниками в нынешнем сезоне.

В ответ на вопрос корреспондента Лайфа о Сергее Устюгове, который восстанавливается после травмы руки, трёхкратный олимпийский чемпион Пхёнчхана пожелал россиянину скорейшего выздоровления.

— Кто будет вашим главным соперником в этом году?

— Думаю, Большунов будет очень опасен, он кажется очень сильным. Видел его в Рованиеми на прошлой неделе, он был прекрасен. Будет интересно посмотреть, как у него пойдёт в этот уик-энд. Но он явно хорошо готов.

— Не жалеете, что здесь нет Сергея Устюгова?

— Слышал про его травму, это очень печально, что он не с нами и не соревнуется. Но я ему желаю скорейшего выздоровления, надеюсь, он скоро восстановится и выйдет на лыжню. Но, вообще, и без него будет очень много русских ребят, которые будут быстры. Конечно, без него плохо, но и на этих выходных Россия наверняка выступит сильно.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует завтра спринтом классическим стилем в финской Руке.

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