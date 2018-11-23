Порошенко высказался о визите Путина в Крым

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, отметив, что "от этих визитов полуостров российским не станет". Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции с президентом Словакии.
— Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права, — цитирует слова Порошенко РИА "Новости".
Ранее МИД Украины назвал поездку Путина "грубым нарушением" суверенитета Незалежной и выразил протест. В Кремле отметили, что протест Киева не принимают.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% жителей РК и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение с РФ. Украина до сих пор не признаёт результаты референдума и считает республику "временно оккупированной территорией".
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