"Проверим". Рогозин ответил на вопрос, были ли американцы на Луне

Глава "Роскосмоса" отметил, что российская сторона совместно с НАСА уже начала корректировать программу экспериментов на МКС с учётом нацеленности на освоение земного спутника.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что дальнейшие планы развития космической сферы для России и США заключаются в освоении Луны. В беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном он отметил, что эти планы несут под собой и новые риски, так как если МКС находится на расстоянии 400 километров от Земли, то дистанция до спутника составляет почти 400 тысяч километров.

Он также отметил, что госкорпорация совместно с НАСА уже начала корректировать программы экспериментов на МКС, нацеливаясь на создание технологий и подготовку экипажей к работе в гораздо менее комфортных условиях — с учётом того, что "корабль завтра не прилетит и не привезёт воды", либо же в случае поломки какого-либо аппарата.

— Всё должно быть регенерировано, — подчеркнул Рогозин. — Чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось — сразу всё починили.

Отвечая на вопрос, были ли американцы ла Луне, глава "Роскосмоса" шутливо пообещал проверить это.

— Мы такую задачу поставили — полететь и проверить, — сказал он. — Они говорят, что были. Мы проверим.

Рогозин отметил, что цель состоит не только в том, чтобы облететь Луну, но и работать на её поверхности и чтобы спускаемый аппарат мог не только приземлиться, но и подняться. Для создания посещаемой базы на спутнике необходимо, в свою очередь, учитывать все радиационные и метеоритные риски. Как подчеркнул глава "Роскосмоса", ни одна страна, даже самая богатая, в одиночку такую работу не сделает.

Напомним, в ноябре 1969 года космический корабль "Аполлон-12" совершил посадку на Луну. О мифах, связанных с космической миссией, читайте в материале Лайфа.