Боевики террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат-ан-нусра"*) нанесли накануне удары по городу Алеппо самодельными 120-миллиметровыми минами.
— Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористы использовали самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях, — сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, подполковник Константин Потёмкин.
Ранее сообщалось, что удар был нанесён по жилым районам Алеппо. По данным агентства САНА, пострадало более 100 человек. У них в том числе химическое поражение. Людям помогают российские военные химики.
Террористы готовили ещё одно нападение. Сегодня Воздушно-комические силы нанесли удар по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо. Были уничтожены все объекты.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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