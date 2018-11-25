Боевики били по Алеппо самодельными 120-мм минами с отравляющим веществом

По последним данным, пострадало более ста человек. Им помогают в том числе российские военнослужащие.

Боевики террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат-ан-нусра"*) нанесли накануне удары по городу Алеппо самодельными 120-миллиметровыми минами.

— Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористы использовали самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях, — сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, подполковник Константин Потёмкин.

Ранее сообщалось, что удар был нанесён по жилым районам Алеппо. По данным агентства САНА, пострадало более 100 человек. У них в том числе химическое поражение. Людям помогают российские военные химики.

Террористы готовили ещё одно нападение. Сегодня Воздушно-комические силы нанесли удар по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо. Были уничтожены все объекты.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.