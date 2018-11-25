Военные РФ подтвердили факт заражения Алеппо химвеществами после удара боевиков

Специалисты собрали пробы грунта, обломков зданий и осколков боеприпасов в городе, чтобы установить состав отравляющего вещества.

Российские специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт заражения химическими веществами сирийского города Алеппо, который вечером 24 ноября обстреляли боевики. Об этом сообщил представитель РХБЗ Константин Потёмкин.

— Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами, — рассказал он журналистам.

По словам Потёмкина, состав отравляющих веществ будет определён после экспертизы. Он пояснил, что специалисты собрали пробы грунта, обломков зданий и осколков боеприпасов для проведения анализа в лаборатории на авиабазе Хмеймим.

Вечером 24 ноября террористы обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. После атаки в больницы доставлено 107 мирных жителя. У них наблюдались удушье и другие признаки отравления.

Ранее сообщалось, что самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов в Идлибе, из которых вёлся обстрел Алеппо. Все цели были уничтожены.