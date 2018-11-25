В США закрыли один из погранпереходов на границе с Мексикой

Власти США временно закрыли пограничный переход Сан-Исидро в окрестностях Сан-Диего в Калифорнии. Об этом сообщается в "твиттере" Службы таможенного и пограничного контроля США. Мера призвана предотвратить массовое пересечение границы нелегальными мигрантами.

Переход закрыт в обоих направлениях как для автомобилей, так и для пешеходов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что если ситуация с мигрантами будет выходить из-под контроля, США вообще закроют въезд в страну со стороны мексиканской границы. Также он разрешил военным, которые усилили пограничную службу на южных рубежах США, в случае ЧП стрелять в мигрантов.