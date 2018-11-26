Илон Маск оценил собственные шансы полететь на Марс в 70%

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с вероятностью 70% готов отправиться в полёт на Марс. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию Axios. Непродолжительная запись диалога бизнесмена с журналистами была опубликована на YouTube.

Стоит отметить, однако, что Маск рассуждает о временах, когда межпланетные перелёты станут более доступны, а цена на билет до Марса будет составлять хотя бы пару сотен тысяч долларов.

Однако на предположение журналистов о том, что в таком случае все богатые люди захотят улететь, он ответил отрицательно. Пояснив, что для человека перелёты через так называемый дальний космос слишком опасны.

Редакция Лайфа напоминает, что ещё в сентябре 2016 года Илон Маск представил широкой публике свой план по покорению Красной планеты и активно готовится к его реализации.