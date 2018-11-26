Украинские радикалы подожгли шины рядом с Генконсульством РФ во Львове

Украинские радикалы устроили митинг около здания Генерального консульства России во Львове. На протяжении нескольких часов митингующие жгут автомобильные шины, сообщает украинский телеканал "24".
В Facebook активисты сообщают, что их акция связана с "открытой агрессией Москвы и в поддержку пленных украинских моряков."
Ранее Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками и фаерами и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами.
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