Украинские радикалы подожгли шины рядом с Генконсульством РФ во Львове

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Украинские радикалы подожгли шины рядом с Генконсульством РФ во Львове

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Фото: © Facebook.com/Національний Корпус Львівщина

Украинские радикалы устроили митинг около здания Генерального консульства России во Львове. На протяжении нескольких часов митингующие жгут автомобильные шины, сообщает украинский телеканал "24".

В Facebook активисты сообщают, что их акция связана с "открытой агрессией Москвы и в поддержку пленных украинских моряков."

Ранее Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками и фаерами и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

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