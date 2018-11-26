Ради военного положения. Косачёв назвал причину провокации ВМС Украины

Украина затеяла провокацию с кораблями в Азовском и Чёрном морях, чтобы получить возможность объявить военное положение в стране. Так считает глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

— По поводу введения военного положения на Украине: прежде всего очевидно, что этот шаг — не следствие, а причина. Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. Была надежда, конечно, на нечто большее, но в данной ситуации Киеву сойдёт и так, — пишет он в своём "фейсбуке".

Саму провокацию он называет позорной пиратско-пиаровской. Сенатор поясняет, что киевские власти попытаются выжать максимум из этой ситуации сразу в трёх плоскостях. Речь идёт о предвыборной кампании Петра Порошенко, желание вывести тему Незалежной в мировые "топы" и создать "срочные поводы для осуждения России".

Утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. На Украине поздним вечером СНБО предложил ввести военное положение на 60 дней. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада 26 ноября.