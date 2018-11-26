МИД РФ: Инцидент с украинскими судами является намеренной провокацией Киева

По мнению статс-секретаря, на этом фоне Петру Порошенко "проще разворачивать предвыборную кампанию".

Инцидент с тремя украинскими судами, которые попытались проплыть в Азовское море, является намеренной провокацией Крыма. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

— Понятны цели — "встряхнуть" Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции. На этом фоне Порошенко, видимо, проще разворачивать свою предвыборную кампанию, — сказал Карасин РИА "Новости".

Накануне три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. В Киеве, однако, пожаловались на якобы агрессивные действия против кораблей-нарушителей. Действия Украины были расценены как провокация, Керченский пролив был закрыт. Бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" задержаны, они будут доставлены в порт Керчи.