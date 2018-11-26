Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ

Мария Захарова считает действия Киева агрессивными, а их провокация носила заранее спланированный характер.

В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Украины. Это связано с провокацией, которую Киев устроил в Чёрном и Азовском морях, пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

— Сегодня в МИД РФ будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она пояснила, что действия Киева — агрессивны и провокационны. По словам официального представителя министерства, акция была заранее спланирована.

25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. СНБО предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней. Сегодня утвердить это решение должна Верховная рада.