Песков: Инцидент в Керченском проливе рассмотрят на Совбезе ООН

Инцидент с украинскими военными кораблями около Керченского пролива будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Вопрос будет рассматриваться сегодня по инициативе России, — уточнил он.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.