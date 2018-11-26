Песков: Инцидент в Керченском проливе рассмотрят на Совбезе ООН

Инцидент с украинскими военными кораблями около Керченского пролива будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Вопрос будет рассматриваться сегодня по инициативе России, — уточнил он.
Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени